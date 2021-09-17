محمد منير يحي حفلا فنيا في شرم الشيخ احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة وجهت الدعوة للنجم محمد منير، لإحياء حفل في منتجع شرم الشيخ، تزامنا مع احتفالات مصر وجنوب سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر، مضيفا أن هناك احتفالات سوف تجري في كل مدن المحافظة بالتعاون مع ثقافة جنوب سيناء لأن انتصارات أكتوبر تعد بمثابة عيد قومي للمحافظة ولمصر كافة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمسرح الروماني بشرم الشيخ، ليلة أمس، رافقه الفنان سامر عبد اللطيف مالك المسرح، لوضع اللمسات النهائية للافتتاح تمهيدا لاستقباله الحفلات المقررة الشهر المقبل، بحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات واللواء محمود السوليا رئيس المدينة.

خطة احتفالات جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر.. مشروعات بتكلفة تتعدى مليار جنيه

وأضاف محافظ جنوب سيناء أثناء جولته الليلة بمدينة شرم الشيخ مساء أمس، أنه في إطار استعدادات المحافظة للذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، سيقام حفل الفنان محمد منير بالمسرح المكشوف مساء الخميس 14 أكتوبر، ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر، وجار وضع الترتيبات اللازمة لهذا الحفل الكبير الذي سوف يشهده الآلاف، لافتا إلى أن النجم محمد منير له شعبية عالمية، وسيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لوضع خطة دخول وخروج الجمهور.

وأعلن المحافظ، نقل صلاة الجمعة 15 أكتوبر من مسجد الروضة بطور سيناء، حيث يلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعقب ذلك سيتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة، بحضور الوزراء المعنيين، بتكلفة تخطت نصف مليار جنيه، منوها إلى أن مدينة الطور ستشهد افتتاح مسجدا بتكلفة 60 مليون جنيه كمرحلة أولى، إلى جانب مشروع الإسكان البدوي وطرق قرية الحبيل بتكلفة 100 مليون وطريق حمام موسى بتكلفة 48 مليون، وبعض المشروعات الخدمية بالمدينة مثل مقصد العائلة المقدسة.

وفي شرم الشيخ سيجري افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مضمار الهجن بالذي يستضيف سباقات الهجن علي هامش الاحتفالات المقامة، وافتتاح أعمال تطوير كورنيش رأس سدر وشارع 306 ومشروعات أخرى بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هناك عشرات المشروعات التي تحمي المحافظة من أخطار السيول منها افتتاح مشروع حماية الطور ونويبع وطابا من أخطار السيول بتكلفة تتعدى 450 مليون جنيه.

محطات غاز وكهرباء للسيارات بشرم الشيخ

وخلال تفقده أعمال محطة غاز هضبة «أم السيد»، أكد المحافظ أن شرم الشيخ بنهاية هذا العام تكون بالفعل حققت شروط المدينة الخضراء بالكامل والمنازل والفنادق تعمل بالغاز الطبيعي، وكانت السيارات تمثل آخر نقاط التلوث لذا جرى إنشاء 4 محطات تعمل بالغاز الطبيعي لتمويل السيارات بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بالتقسيط أو كاش طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بأن يكون عام 2022 بلا تلوث والسيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء خالد فودة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير استعداداً لافتتاحها خلال الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيد، مؤكدا أنه يسعى دائما لتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الراحة لأهالي المحافظة وإيمانا منه بالمسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين بالمحافظة.

علاج طفل على نفقة الدولة بتعليمات الرئيس

وأشار المحافظ إلى أن سيدة من أهالي المحافظة عرضت على الرئيس السيسي خلال جولته المفاجأة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، حالة ابنها الذي يعاني من مرض خطير وعلاجه مكلف للغاية وغير متوفر في المستشفيات، لافتا إلى أن الرئيس كلفه بمعرفة ما يحتاج الطفل إليه ووضع خطة علاج على نفقة الدولة في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض دون أن تتحمل الأسرة أية نفقات.