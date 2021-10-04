حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى ظاهرة جوية أخرى مؤثرة، وهي تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.25 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 29 20

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 29 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 27 20

بورسعيد 27 23

دمياط 26 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 26 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 31 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 32 25

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

إدفو 35 23

أبو سمبل 33 21

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25