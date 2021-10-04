حالة الطقس اليوم الاثنين 4-10-2021.. شبورة ونشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات اليوم الاثنين، إذ أنه من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 27 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23.