نقيب المعلمين: كل التقدير والاحترام للمعلم.. صاحب أسمى رسالة

هنأ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع معلمي مصر بمناسبة عيد المعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، والذي يوافق غدا الثلاثاء.

وأوضح الزناتى أن «يوم المعلم»، حدثا خاصا لتقدير العطاء الذي يقدمه أصحاب رسالة تربيه الأجيال، واحتراما لدور المعلم في تنشئة الأجيال ومدهم بالمعرفة والخبرات.

يساهم في رقي المجتمع بتربية الأجيال

وأوضح أن حلول ذكرى عيد المعلم، فرصة لنتذكر من ساهم في صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وقال أن المعلم صاحب أسمى رسالة، فتعلمنا منه كيف يصير الحرف نورا، وكيف تنير الكلمة العقول والقلوب، وتصنع المعرفة، وتبنى جسور المواطنة وحب الوطن.

المعلم صاحب التميز والعطاء

وأضاف: نقف جميعا احتراما وتقديرا لكل معلم مجتهد ساهم في بناء نشئ ليصبح مواطنا صالحا ونافعا لبلده، فكل الثناء والتقدير، لصاحب التميز والعطاء، وكل معلم فاضل، لك منا كل الحب والتقدير، والذي يساوي حجم عطائك اللامحدود، وكل عام وكل معلمي مصر بخير، منك تتعلم الأجيال أن للنجاح قيمة ومعنى.

وأعلن، أن نقابة المهن التعليمية بصدد تنظيم مسابقة سنوية سوف تعلن تفاصيلها خلال الفترة القادمة، لتكريم المتميزين وأصحاب التجارب الملهمة من المعلمين لطلابهم، للتشجيع على الاجتهاد في أداء رسالة تعليم وتربية الأجيال.

الزناتي يشيد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويذكر أن الزناتي قد سبق وأشاد بإطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكونها تعتبر دفعة قوية للجهود الوطنية من أجل إعلاء حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن المصري، وتلك الاستراتيجية تعتبر مشروع وطني يعمل على دمج مبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي المصري، وهي تضم المحاور الرئيسية لمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.