«العربي للتنمية»: تنفيذ 267 مشروعا تنمويا بـ198 مليار جنيه في سيناء

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، إن تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية، فقد نجحت الدولة في تطهيرها من الإرهاب وتنميتها اقتصاديا وتنمويا بإنشاء مجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق.

وأشار «غراب»، في تصريحات صحفية، بمناسبة مرور 48 سنة على حرب أكتوبر المجيدة، إن القيادة السياسية منذ عام 2014 حتى اليوم نجحت في تنمية سيناء لتعود أرض الفيروز جنة لمصر، موضحا أن الدولة عزمت على تنفيذ 418 مشروعا بشبه جزيرة سيناء، نُفذ منها 267 مشروعا بتكلفة 198 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 110 مشروعات أخرى بتكلفة 206 مليارات جنيه.

ولفت إلى افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام والتي تساهم في استصلاح 400 ألف فدان بسيناء، كما افتتحت جامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، إضافة إلى افتتاح معهدي فني صناعي بشمال سيناء، علاوة على معاهد خاصة.

«غراب»: النهضة الاقتصادية الشاملة في سيناء بمثابة عبور جديد

وأشار «غراب»، إلى أن الدولة شيدت عددا من المشروعات القومية، كنفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مخطط التنمية الشاملة لأرض الفيروز، إضافة إلى تنفيذ 35 طريقا، وجار تنفيذ 16 طريقا أخرى ضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، فضلًا عن إنشاء 5 أنفاق أخرى أسفل قناة السويس بتكلفة 30 مليار جنيه خلال 6 سنوات، وتنفيذ 5 كباري عائمة أعلى القناة.

وأوضح «غراب»، تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية، فقد تم إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، والذي يربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، فضلًا عن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 مواني بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة.

توصيل الغاز الطبيعي لـ1931 منشأة بسيناء

وأشار «غراب»، إلى توصيل الغاز الطبيعي لـ1931 منشأة بسيناء، و585.7 ألف وحدة سكنية للمواطنين، إضافة إلى المشروعات البترولية العملاقة بمنطقة القناة وسيناء، وكذلك مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات الكهرباء الضخمة، وميكنة الخدمات الحكومية كافة، وإنشاء 48 ألف وحدة سكنية ، و4300 منزل بدوي تابع للإسكان الاجتماعي، وتم وجاري تنفيذ وتطوير 6 مدن جديدة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن الأراضي المستصلحة المنزرعة حاليا بسيناء زادت لتصل إلى 225 ألف فدان، وتم تنفيذ مشروعات محطات معالجة لاستصلاح الأراضي كمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م3/يوم، إضافة إلى تنفيذ 23 محطة تحلية مياه بحر، وجاري تنفيذ 6362 مشروعا صناعيا بسيناء ومدن القناة، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة تضم 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية، إضافة إلى افتتاح 3 مراكز لخدمات المستثمرين تخدم 8843 شركة، وإطلاق 8 مناطق ومجمعات صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي.

وأوضح، أن سيناء تشمل على مجمعات صناعية كمجمع مصانع الرخام بجفجافة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، مصنع أسمنت العريش، مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة شرق، مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، إضافة إلى تمويل 36.6 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى تمويل 5141 مشروعا من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».