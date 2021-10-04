مدبولي يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي نيابة عن السيسي عبر الفيديو كونفرانس

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من قضايا القارة الأفريقية المطروحة على جدول الأعمال، وذلك بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

مدبولي ينقل تحيات السيسي إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي مستهل الاجتماع، نقل مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

نشكر الدول الأفريقية على ثقتها في مصر لاستضافة اجتماع تغير المناخ

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر على ثقة الدول الأفريقية في أن تستضيف مصر الاجتماع السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي نيابة عن أفريقيا، مؤكّداً أنَّ مصر لن تدخر وسعاً في الدفع بالمواقف الأفريقية حول قضايا التغير المناخي.

ونوه مدبولي إلى الجهود المصرية التي بذلت على مدار الأعوام الماضية لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الأفريقية، والتي كان من بينها ترؤس مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، ولمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عاميّ 2015 و2016، علاوة على ما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مركز التميز حول مكافحة التغير المناخي التابع للوكالة الأفريقية للتنمية- النيباد.

وعرض رئيس الوزراء، موقف مصر بشأن باقي القضايا الأخرى التي طرحت على جدول الأعمال.