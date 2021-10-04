الصحة تلمّح لإمكانية تطعيم الأطفال تحت 18 عاما بلقاح كورونا: أمر وارد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ تلقيح الأطفال والشباب تحت سن 18 عاما أمر وارد، خاصة مع وجود اتجاه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلقيح الشباب بالثانوية العامة، فمن الوارد استخدامه الفترات المقبلة لهذه الفئة.

الصحة: لقاحات فايزر وموديرنا لم تستخدم لأغراض السفر فقط

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، مع السفير الأمريكي جوناثان كوهين، أنّ شحنات لقاحات فايزر وموديرنا التي أهدتها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، لن يكون شرطا استخدامها لأغراض السفر.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: «عندنا لقاحات جونسون وأسترازينيكا للسفر، وعندنا حاجات كتيرة، لكن في حالة وجود نقص في الكميات المخصصة للسفر ممكن استخدامه».

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والحرص على غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

ذروة الموجة الرابعة لكورونا في أكتوبر

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، أن تدخل مصر إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا منتصف أكتوبر الحالي، وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع والتسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم اكبر عدد من المواطنين بنهاية 2021.