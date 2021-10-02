حظك اليوم السبت 2-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الفلك يمدك اليوم بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة، فقط ادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 2-10-2021 على الصعيد المهني

عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقا.. وعليك أن تعتني بعملك، وتجنب المغامرة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك يقظتك الذهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يمنحك اليوم لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الأسد 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العذراء 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ولا تتحدث عن أخبارك أو عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 2-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم برج الميزان 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة، وفي نفس الوقت كن مرنا بدون تساهل في حقوقك وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك كي تسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم برج القوس 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الجدي 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الدلو 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 2-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.

حظك اليوم برج الحوت 2-10-2021 على الصعيد العاطفي

اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.