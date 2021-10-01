حظك اليوم الجمعة 1-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

اهتمام كبير يوليه الكثير من المواطنين بطالع الأبراج الفلكية، كونها تخبرهم ببعض الأسرار، وذلك وفقًا لأبراجهم الفلكية يوميًا وما تحمله من تنبؤات لمستقبلهم، لذا تقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 1-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ مهني جيد.. تعمل بحماس وتحصل على التقدير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الطاقة، وقد تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 1-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الثور 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع الشمس يعمل لصالحك، ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 1-10-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك أن تهتم بخطواتك وحساباتك، وعليك بتوجيه نفقاتك للضروريات، ولا تضعف أمام الإغراءات.

حظك اليوم برج السرطان 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم باعتماد اللباقة، ولا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون وانتبه لأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمنحك سحرا وإشراقة.. تبدو اليوم متألقا بالبهجة والتفاؤل وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 1-10-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة قد يقلل من طاقتك.. استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ونظم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو والتزام الكتمان، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 1-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم مثالي لعقد لقاءات واجتماعات وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الميزان 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق أرباح ومكاسب، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 1-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتعتني بصحتك، ولا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج العقرب 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل معاكسان.. قد تشعر ببعض التوتر وعليك أن تتعامل مع من حولك بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 1-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مشرقا ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك أن تخطط بحذر لخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تراجع أقوالك وردود أفعالك بدقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 1-10-2021 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تتعامل بهدوء.. انتبه أيضا وتأنّ في ردودك وفي توقيع الأوراق أو العقود.

حظك اليوم برج الدلو 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 1-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك.. استرخ ونظم جهودك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 1-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك جاذبية وتفتن الجنس الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.