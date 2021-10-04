حظك اليوم برج الحمل الإثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

القيادة والشخصية القوية أبرز صفات مولود برج الحمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس بمنزلك الثامن وقد يجعلك ذلك مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.