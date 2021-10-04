فيات تطلق أول سيارة كهربائية احتفالاً بالتحول الأخضر

أزاحت مجموعة ستيلانتيس الستار عن أحدث سياراتها «فيات ريد» لتكون أول إصداراتها من المجموعة الكهربائية بالكامل، وذلك في احتفالية كبرى أُقيمت بمدينة تورينو الإيطالية للاحتفال بالتحول للون الأخضر بافتتاح الحديقة المفتوحة لابيستا.

وتأتي مجموعة الإصدارات الجديدة «فيات ريد 500» نتيجة التعاون مع مؤسسة ريد العالمية لمكافحة الإيدز وكوفيد19، وانطلاقاً من الاعتقاد بأنه يمكننا جميعاً لعب دورنا في مكافحة الأوبئة.

تجديد الإيقاع الداخلي للسيارة

قامت فيات بتجديد مشهد الإيقاع الداخلي للسيارة، وهو أن يكون مقعد السائق بلون واحد أحمر، بخلاف مقاعد الركاب الثلاثة الأخرى باللون الأسود، مما يبعث رسالة مفادها «كن مستعدًا» للجلوس في مقعد القيادة، كما يتوفر طراز ذات لون واحد أسود لجميع المقاعد أيضا.

وتأتي النسخة الجديدة من فيات ريد 500 بفلتر هواء معالج بمادة مبيدات حيوية عالية الفعالية بنسبة 99.9% ضد الفيروسات والبكتيريا، والتي يمكن أن توقف إعادة التعرق داخل مقصورة الركاب.

مزيدا من الأمان للعملاء

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أسطح بعض المكونات الداخلية التي يتلامس معها العملاء أكثر من غيرها، مثل عجلة القيادة والمقاعد وداخل صندوق السيارة، لمعاملة مضادات الميكروبات عالية الفعالية تصل إلى 99.9% اعتمادًا على المكونات ضد الفيروسات والبكتيريا، لجعل العملاء يشعرون بمزيد من الأمان على متن السيارة.

كما تأتي كل سيارة من عائلة فيات ريد 500 مزودة بحزمة هدايا للترحيب، بما في ذلك موزع معقم اليدين وغطاء مفتاح محدد لإضفاء الخصوصية للمسة النهائية.

محرك بمدى يصل إلى 320 كم في الشحنة

وتأتي السيارة فيات ريد 500 في نوعين مختلفين من الهيكل هاتشباك وسقف مكشوف مع غطاء أسود، ومحرك إلكتروني واحد بقوة 70 كيلو واط يولد قوة 95 حصان بمدى يصل إلى 320 كم في الشحنة الواحدة.

وتأتي العجلات أيضاً بحجمين 16 و 17 بوصة وتكتمل المواصفات بتكييف هواء أوتوماتيكي، وأجهزة استشعار للمطر، ونظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة، وتتوافر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصاناً

كما أطلقت نسخة فيات ريد 500X مبنية على أساس الCross version، وتأتي مزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مزودة بأبل كار بلاي وأنرويد أوتو، وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وتكتمل المواصفات بوجود حساسات وقوف السيارات ومصابيح الضباب وتكييف الهواء الأوتوماتيكي.

وتتيح السيارة خيارات متنوعة من المحركات، منها بقوة 120 حصان سعة 1.0 لتر و150 حصان سعة 1.3 لتر، 95 حصان سعة 1.3 لتر و130 حصان سعة 1.6 لتر م.

تطبيق للتحكم من خلال الهاتف الذكي

كما أطلقت سكوتر كهربائي ريد 500 Iride بخيار إضافي جديد وهو السكوتر الكهربائي ليوفر تنقلًا مستداماً ومريحاً، ويتميز السكوتر الكهربائي بأنه قابل للطي ويزن 15 كجم، مما يجعله سهل الحمل في أي مكان، ويصل مداه إلى 30 كم، وتبلغ سرعته القصوى 25 كم / ساعة ويتم شحنه في 4.5 ساعات فقط، مع الشاحن المنزلي المرفق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التطبيق المخصص لعرض المعلومات وإدارة الإعدادات والمشاركة مباشرة من الهاتف الذكي.