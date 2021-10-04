وزيرة الصحة: تعاقدنا على 1510 سيارات قافلة علاجية لقرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتفاوض حاليا مع شركة موديرنا وعدد من الشركات الأوروبية، بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أنّ هناك بعض التحديات واجهت المنتج المصري للقاح وتسويقه.

الصحة: وجدنا حلولا للتحديات التي واجهت المنتج المصري للقاح كورونا

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته مع السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، أنّ التحديات التي واجهت المنتج المصري للقاح تمّ حلها، وجار التفاوض مع شركات أوروبية الأسبوعين الحالي والمقبل، متوقعة ظهور أمور إيجابية مستقبلا في أمر تسويق المنتج المصري للقاح كورونا.

زايد: «الصحة» تعاقدت على 1510 سيارات قافلة علاجية ومتخصصة من ألمانيا

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنّ زيارتها إلى ألمانيا كانت زيارة مثمرة جدا، حيث تعاقدت على 1510 سيارات قافلة علاجية، وأخرى متخصصة، مشيرة إلى أنّ الأجهزة الطبية الألمانية «تقفيل ألماني مرسيدس»، وسيتم التوريد بداية من نوفمبر المقبل.

السيارات الجديدة تخدم المبادرات الصحية وقرى «حياة كريمة»

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنّ السيارات الجديدة ستخدم قرى حياة كريمة ومبادرات الصحة العامة، وستكون أكبر صفقة في تاريخ مصر في إعداد القوافل العلاجية العامة والتخصصية، لافتة إلى الاتفاق على 1000 سيارة إسعاف مجهزة 100% من ألمانيا مرسيدس للعناية المركزة، وجار استلامها الشهر المقبل: «السيارات الجديدة تعد أكبر صفقة في تاريخ مصر من سيارات الإسعاف، وستكون مصر أول دولة بعد ألمانيا تتسلم هذا النوع من المحركات الجديدة قليلة الانبعثات وقليلة الضوضاء والحركة».

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنّ زيارتها الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بها أخبار جيدة، متوقعة جني المزيد من روابط التعاون في المؤسسات الطبية الأمريكية والهيئات العلمية.