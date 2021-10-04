يبحث الكثير من طالبات الأزهر، عن نتيجة تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2021، لمعرفة الكلية التي دخولها بعد ظهور نتيجة التنسيق منذ قليل، بعدما أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، في مؤتمر تم عقده ظهر اليوم الإثنين، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية نتيجة تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2021، والتي جاء كالتالي:

نتيجة تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2021

وجاءت نتيجة تنسيق كليات الازهر ادبي بنات 2021:

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية انتظام 94.60%

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة شعبة انجليزي انتظام 94.44%

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة شعبة فرنسي انتظام 93.49%

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الأسبانية انتظام 93.17%

تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات

ومن بين كليات الأزهر أدبي بنات في تنسيق الأزهر 2021:

كلية الدراسات الإنسانية بنات دقهلية اللغة الانجليزية انتظام 93.02%

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان انجليزي فقط انتظام 92.22%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام انتظام 91.75%

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة اللغة التركية انتظام 90.48%

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة اللغة الأوردية انتظام 87.30%

تنسيق أدبي بنات جامعة الأزهر

كلية التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة انتظام 86.19%

كلية الدراسات الإنسانية بنات دقهلية شعبة التربية انتظام 85.71%

كلية الدراسات الإنسانية بنات دقهلية شعبة علم نفس انتظام 84.60%

كلية الدراسات الإنسانية بنات دقهلية قسم رياض الأطفال انتظام 84.60%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية 78.73%

كلية التجارة بنات دقهلية 77.78%

كلية التجارة بنات أسيوط 74.76%

كلية التربية الرياضية بنات الخانكة 73.97%

البنات الإسلامية أسيوط 71.90%

معهد نظم المعلومات الإدارية 70.79%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية الشرقية 66.03%

البنات الإسلامية أسيوط 56.67%

كلية التربية بنات بالقاهرة 53.65%

كلية البنات الإسلامية أسيوط 50.00%

كلية البنات الأزهرية أسوان 50.00%

وكانت أعلنت جامعة الأزهر، اليوم نتيجة تنسيق القبول بكليات الأزهر، ومنها نتيجة تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2021، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور مسؤولي الأزهر، في ظل ترقب كبير من طلاب الأزهر وأولياء الأمور.