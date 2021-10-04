عاجل.. نتيجة تنسيق الأزهر: الطب 96.4% والصيدلة 94.3%

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، مؤكدا ان كلية طب البنين القاهرة الحد الادني للقبول فيها من 627 درجة، بنسبة 96.4%، وكلية الطب للبنات القاهرة حصلت علي 627 بنسبة 96.1%.

نتيجة تنسيق كليات الأزهر 2012

كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة 613 درجة 94.3%

كلية الصيدلة للبنات القاهرة 617 درجة 94.9%

كلية الهندسة بنين القاهرة من؛ 600 درجة

كلية الهندسة للبنات 605

كلية الهندسة للبني بقنا 593

جامعة الأزهر

كما اكد أنه تم البدء اليوم عملية تسكين الطلاب في المدينة الجامعية للأزهر، للطلاب الحاصلين علي امتياز وجيد جدا، الحاصلين علي لقاح كورونا.