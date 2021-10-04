كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

حالة من الترقب لدى طلاب الأزهر الذين خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، وهي النتيجة المقرر إعلانها بعد قليل في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية، ومن المنتظر أنّ يتم الإعلان عن تنسيق الأزهر الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، الإثنين 4 أكتوبر، وهي النتيجة التي ينتظرها ألاف الطلاب.

تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

ويشهد تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، اختلاف عن العام السابق حيث أن هناك انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة مثل «طب الأزهر، وصيدلة الأزهر، وهندسة الأزهر، وطب الأسنان جامعة الأزهر»، بمعدل قد يتخطى 2%، وذلك مقارنة بتنسيق الأزهر العام الماضي 2020-2021، وذلك حسب التصريحات الخاصة للدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني.

ويبحث الآن طلاب الأزهر عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، لمعرفة مصيرهم في دخول كليات الأزهر، وما هي الكليات التي تمكنوا من دخولها وذلك وفقًا لمجموع الثانوية الأزهرية 2021.

ويختلف تنسيق كليات الأزهر عن تنسيق الثانوية العامة في طريقة الإجراء، حيث أن تنسيق الأزهر لا يظهر بعد كل مرحلة، ولكن يظهر بعد تسجيل جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بمختلف مراحل التنسيق.

كليات جامعة الأزهر

وحول تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، فقد لفت فرج، في تصريحاته، أنّ مؤشرات نتيجة تنسيق كليات الازهر انخفض عن العام الماضي، متوقعًا أنّ يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.

وأغلقت جامعة الأزهر باب التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، الخميس الماضي، وذلك بعد التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022.

الاستعلام عن تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، الاستعلام عن تنسيق كليات جامعة الأزهر، وذلك من خلال الدخول عبر رابط تعلن عنه جامعة الأزهر، هذا وتنطلق الدراسة في العام الجديد 2021-2022، يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر، وتستمر حتى 16 يونيو 2022، حيث أنه من المقرر أن تصل مدة الدراسة الفعلية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 إلى 190 يومًا.