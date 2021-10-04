إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022 رسميا بعد قليل

تعقد جامعة الأزهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، بمقر مجلس جامعة الأزهر في تمام الساعة 12 ظهرا، وسيتم الإعلان عن مؤشرات نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 لجميع الكليات بنين وبنات.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 تشهد انخفاضا ملحوظا في مؤشرات القبول بالكليات هذا العام.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

وقبل ساعات من الإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 ، طالب الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 م.

تسجيل لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي في جامعة الأزهر 2021

وشدد صديق على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط الانتظام في الدراسة، والسكن في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ووزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بهذا الشأن من خلال التواصل الدائم والمستمر.

تطعيم لقاح كورونا

كما أوضح أن وزيرة الصحة خاطبت الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، موضحة انها اصدرت تعليماتها بزيادة الدعم الفوري من خلال فتح جميع مراكز اللقاحات ومراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تيسيرا على منسوبي جامعة الأزهر والجامعات المصرية وحصولهم على التطعيم خلال الأيام المتبقية لانطلاق العام الجامعي، لافتا أن وزارة الصحة تهيب بمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع الوزارة خلال ال 48 ساعة القادمة، وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة تأكيد التطعيم في أقرب موقع لمحل السكن خلال 72 ساعة على الأكثر وذلك من خلال 1100 مركز تطعيم و270 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية جاهزين لتطعيم الجميع.

يأتي هذا في إطار تكثيف الجهود الوقائية خاصة َ وأن هذا الأمر يعد محوريا وإداة عمل قوية لتجنب انتشار فيروس كورونا خاصة.

رابط نتيجة الأزهر 2021

ووفرت وزارة التعليم العالي منصة رقمية لتسجيل رغبات التنسيق والاطلاق على نتائج التنسيق، ومنها منصة مخصصة لطلاب الأزهر، وللطلاع على نتيجة الأزهر 2021 اضغط هنا