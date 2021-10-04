نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022 .. إليك الرابط والخطوات

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022 رسميا الآن، خلال مؤتمر صحفي منعقد بمجلس جامعة الأزهر.

بوابة الأزهر وكليات جامعة الأزهر 2021

وتأتي نتيجة تنسيق جامعة الأزهر هذا العام منخفضة بنسية تتراوح من 1 إلى 2%، خاصة في ظل انخفاض عدد الناجحين بنتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، حيث بلغ عدد الناجحين الذين تقدموا برغباتهم لتنسيق جامعة الأزهر 2021 لـ28 ألف طالب فقط، من إجمالي 46 ألف طالب، وفقا لما أعلنه مصدر في جامعة الأزهر.

ولمطالعة نتيجة تنسيق الأزهر الشريف اضغط هنا

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021

وتتيح جامعة الأزهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الآن، من خلال لينك نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 بنين وبنات لطلاب علمي وأدبي والشعبة الإسلامية.

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2021

1- الدخول على موقع الإلكتروني للازهر الشريف من هنا.

2- اختيار نتيجه تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- إدخال رقم الجلوس والاسم الثلاثي.

4- طبع بطاقة الترشيح بعد ظهور النتيجة.

لينك نتيجة تنسيق جامعة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ظهر اليوم الإثنين، سيتمكن الطالب من معرفة نتيجة تنسيقه، وفي أقرب وقت ممكن سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات على النتيجة.

وجاءت مؤشرات نتيجة تنسيق الأزهر كالتالي:

- اللغات والترجمة القاهرة- شعبة الدراسات اللاسلامية باللغة الألمانية- 94.60%.

- اللغات والترجمة القاهرة- شعبة الترجمة الفورية انجليزى- 93.02%.

- كلية الإعلام للبنين بالقاهرة- 85.63%.

- شريعة وقانون القاهرة- 79.21%.

- التجارة بنين القاهرة- 78.10%.

وبعيدا عن تنسيق جامعة الأزهر، طالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، المنتسبين إلى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م.