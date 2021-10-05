«مازيراتي» تعين «دلفينو» رئيسا للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة «مازيراتي» للسيارات، تعيين لوكا دلفينو رئيساً جديداً للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيتولى رئاسة عمليات «مازيراتي» في المنطقة، وسيعمل مباشرةً تحت إشراف بيرنارد لوار، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في مازيراتي.

مدير «مازيراتي»: سيضمن نجاح شركتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

وتعليقاً على تعيينه، قال بيرنارد لوار: «يسعدني تعيين دلفينو في منصبه الجديد، وكُلي ثقة بأنَّه سيضمن نجاح مازيراتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل خبرته العالمية الواسعة».

وانضم «دلفينو»، إلى «مازيراتي» عام 2007، وتسلّم خلال هذه الفترة عدداً من المناصب داخل الشركة، كان آخرها المدير العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب توليه مسؤوليات إضافية في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع على الصعيد العالمي.

وتسلم «دلفينو»، المنصب الجديد خلفاً لـ جويدو جيوفانيلي، الذي تولى مسؤوليات أخرى في المقر الرئيسي للشركة.

تُنتج «مازيراتي» مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة، وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات.

إنتاج «مازيراتي» يغطي 70 سوقًا حول العالم

وتحظى «مازيراتي» بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية «جيبلي»، و«ليڤانتي» أول سيارة كهربائية رياضية هجينة متعددة الاستخدامات من مازيراتي؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز.

ويتوفر طرازا «جيبلي» و«ليڤانتي» حالياً بنسخة هايبرد هجينة ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات «مازيراتي».

وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ6 أسطوانات والـ8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ4 أسطوانات، ومحركات الديزل ذات الـ6 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي.