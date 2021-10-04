جامعة مطروح والأزهر يبحثان آليات توعية الطلاب بمخاطر الأفكار المتطرفة

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، وفدًا من برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مشيخة الأزهر الشريف، وبحث الجانبان سبل التعاون.

وضم فد البرنامج الشيخ عبدالحميد متولي، مشرف عام وحدة لم الشمل، والشيخ عبدالله سلامة، مشرف عام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأحمد جمال عضو العلاقات العامة بمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وإلهام جلال مسؤول العلاقات العامة بمنطقة مطروح الأزهرية.

تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة مطروح

وقال رئيس جامعة مطروح، إن الاجتماع هدف إلى التنسيق حول تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمرحلة التعليم الجامعي، ومناقشة العديد من المحاور التي تهم الشباب، مثل قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، التعايش والتسامح وقبول الآخر، قيمة الحياة في الإسلام، كيفية تجاوز التحديات، أهمية الوقت وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية، الذكاء الاجتماعي، كيفية اكتساب مهارات التواصل مع الآخرين.

وناقش رئيس جامعة مطروح خلال اللقاء ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية الفكر من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية والمفاهيم المغلوطة، بالإضافة للتنسيق حول تفعيل دورات للمقبلين على الزواج لطلاب الفرقة النهائية بكليات الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد الكبير الذي يبذله الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي ودعم القيم الإنسانية، كما تقدم أعضاء برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بخالص الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون في كافة المجالات التي تدعم قيم الأسرة والمجتمع، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.

جدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قام بتنفيذ العديد من اللقاءات والمبادرات، والدورات المتخصصة، منذ عام 2018م، استفاد منها ما يقرب من 3,6 مليون مواطن، حرص خلالها على تنمية الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت شعار «أسرة مستقرة تساوي مجتمع أمن».