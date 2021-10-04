محافظ بورسعيد يستقبل وفد شركة هواوي العالمية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفدا من شركة «هواوي»، العالمية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات، برئاسة «كو هونج»، رئيس أعمال القطاع العام بالشركة، و«شين يونج» خبير أعمال القطاع العام بالشركة، ونائب رئيس الشركة لشمال أفريقيا، ومدير إدارة اللوجستيات، بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث سبل التعاون بين الشركة ومحافظة بورسعيد .

المحافظ :بورسعيد جاهزة لاستقبال المستثمرين

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون بين المحافظة وشركة هواوى العالمية، وأكد أن بورسعيد جاهزة لاستقبال المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في إطار خطة تحويل المحافظة إلى مدينة ذكية ونموذجية من الطراز الأول.

وأوضح المحافظ أهمية التعاون مع شركة هواوي العالمية بما يساهم في الاستفادة من خبراتها بالشكل الأمثل، موضحا أن التحول الرقمي ببورسعيد ساهم في تطوير مستوى الآداء وسرعة إنجاز الأعمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة المجالات، لافتا إلى تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة في كافة القطاعات بالمحافظة، واستحداث إدارات جديدة تقوم بشكل أساسي على منظومة التحول الرقمي الجديد، مثل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، و إدارة المتغيرات المكانية والجيومكانية، من منطلق تطوير العمل الإداري والمؤسسات الحكومية.

المحافظ يستعرض مميزات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

وسلط «الغضبان»، الضوء على مميزات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، حيث تعد شرق بورسعيد منطقة تنموية متكاملة يمر خلالها 13% من حجم التجارة العالمية ونحو 20 ألف سفينة سنوية عبر القناة، بالإضافة إلى وجود أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط، والعديد من المميزات التي تجعل من شرق بورسعيد مستقبل مصر وشمال إفريقيا .

وأعرب مدير شركة هواوي العالمية عن فخره بالتعاون مع محافظة بورسعيد، والتي تعد أفضل المدن المصرية العامرة بالإنجازات والمشروعات القومية وعلى رأسها مشروع التحول الرقمي الجديد، مشيدا بالمميزات التي تقوم عليها منطقة شرق بورسعيد، والتي تحفز على مزيد من التعاون مع المحافظة باعتبار أن شركة هواوي شركة تكنولوجية، يمكنها الاستفادة من منظومة الشباك الواحد من خلال التحول الرقمي ببورسعيد، وتم عرض أهم المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومقترحات التعاون بين المحافظة والشركة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي.