وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك ويوجّه بتطويرها حسب الطابع الأثري (صور)

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة تفقدية مفاجئة لحديقة الأسماك في الزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها.

وأكد وزير الزراعة، في بيان عنه، أنّه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الأصول سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الأشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها.

ووجّه الوزير، المعنيين في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث للثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها، من أجل جذب الزائرين وراحتهم.

يذكر أنّ حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية في الزمالك، أُنشئت في العام 1867، على مساحة 9.5 أفدنة، وتعد من أفضل الحدائق وتعتبر متنفسا مهما لجميع المواطنين.