بشرى تظهر بصحبة زوجها في حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

ظهرت الفنانة بشرى، بصحبة زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل أيام القاهرة للدراما العربية المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية في دورته الثانية.

وقالت الفنانة بشرى، لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية، وفخورة بتكريمها في المهرجان، خاصة أن المهرجان خرج كبيرًا منذ دورته الأولى، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت بشرى، إلى أن تكريمها سيكون جزءً منه عن مشاركتها في مسلسل «الاختيار 2»، مؤكدة أهمية تقديم تلك الأعمال، لتكون رسالة عن أمجاد وبطولات المصريين للأجيال القادمة.

يذكر أنّ الفنانة بشرى، جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك خلال أحداث المسلسل، وكان من أصعب المشاهد التي جسدتها بشرى خلال المسلسل، مشهد تلقيها خبر استشهاد مبروك، إذ كشفت كواليس هذا المشهد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلة إنّ «مشهد تلقي خبر استشهاد الشهيد مبروك تم تصويره أول يوم تصوير للمسلسل، وتم وضعي تحت ضغط نفسي كبير لكي يظهر المشهد بهذا الشكل».

وأضافت بشرى: «وعلشان أوصل للحالة اللي ظهرت بيها دي استحضرت مشهد إخباري بوفاة والدي لأنني تلقيت الخبر بنفس طريقة الاختيار 2».

وأوضحت قائلة: «جاءتني صديقتي وأخبرتني بأن والدي قد توفي، ولكن الفرق أنني كنت في لوكيشن تصوير مسلسل لحظات حرجة، فأصبت بحالة من الانهيار».

مسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار ورياض الخولي وماجد الكدواني وهادي الجيار وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.