نتيجة تنسيق الأزهر 2021 وأبرز كليات البنات في القاهرة والمحافظات

شهدت محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث مكثفة حول نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021، اليوم الإثنين، وكان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أعلن خلال مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كليات تنسيق الأزهر ما بين شعبتي العلمي والأدبي.

نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021

وحول نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021، فقد جاءت كالتالي:

كلية الطب بنات بالقاهرة 96.46 %

كلية طب بنات دمياط 96.15%

كلية طب بنات اسيوط 95.69 %

طب السنان بنات بالقاهرة 95.54%

تنسيق كلية الصيدلة أزهر بنات 2021

وعن نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021، للطلبة الذين تقدموا في التنسيق للالتحاق بكلية الصيدلة، جاءت نتيجة تنسيق صيدلة أزهر كالتالي:

الصيدلة بنات بالقاهرة 94.92%.

كلية الصيدلة بنات أسيوط 94.46%.

كلية الهندسة بنات بالقاهرة 93.08%.

كلية التمريض للبنات بالقاهرة 91.69%.

العلوم بنات القاهرة 91.54%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (قسم الألمانية) 91.08%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (شعبة اللغات الأوروبية) 91.08%.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 90.77%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (إسبانية) 90.31%.

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية بنات أزهر

ومن ضمن نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021، هناك كليات الدراسات الإنسانية، وهي من الكليات التي يحرص طالبات الأزهر على الالتحاق بها، كما يلي:

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (شعبة اللغات الوربية) 90.31%.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية (علم نفس) 90.15%.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 89.85%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (لغة تركية) 89.08%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (شعبة صحافة وإعلام) 85.69%.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة (اللغة العبرية) 84.46%.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة (الفارسية) 84%.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة (جغرافيا) 78.77%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة (علم نفس) 80.92%.

المعاهد الصحية في الأزهر

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة 88.92%.

معهد إعداد فني المختبرات البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة 87.54%.

المعهد الفني للتمريض بمستشفي كلية طب الازهر بأسيوط 87.38%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة 87.08%.

التجارة بنات بالقاهرة 87.08%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 83.38%.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة 82.62%.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية 82%.

تنسيق أزهر علمي بنات 2021

وجاءت ضمن كليات نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات 2021:

الاقتصاد المنزلي بطنطا 79.23%.

كلية التجارة بنات باسيوط 78.31%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (لغة عربية) 77.85%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية (شريعة وقانون) 77.85%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (أصول الدين) 77.38%.

تجارة بنات بالقاهرة 77.08%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (شريعة وقانون) 77.08%.

كلية التربية بنات بأسيوط 76.15%.

الدراسات الإنسانيه بنات تفهنا الأشراف دقهلية (علم اجتماع) 75.85%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة (شريعة وقانون) 75.38%.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية (التربية) 75.08%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق 50.00%.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة 50%.

كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة 50%.