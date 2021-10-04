نتيجة تنسيق كليات الأزهر علمي بنات: طب الأسنان 95% والهندسة 93% والتمريض 91%

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، وتنشر الوطن نتيجة تنسيق علمي بنات 2021، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة تنسيق علمي بنات 2021

بلغ عدد المقبولين في كلية طب بنات القاهرة جامعة الأزهر ، 369 طالبة، ووصل الحد الأدني للقبول فيها بنسبة 96.46 %، وفي كلية طب بنات دمياط، بلغ عدد المقبولين 127 طالبة بنسبة 96.15 %، وفي كلية طب بنات أسيوط، وصل عدد الطالبات إلى 129 طالبة، بنسبة 95.69 %.

تنسيق كليات الأزهر علمي بنات

أما كلية طب الأسنان بنات القاهرة، فوصل الحد الأدني للقبول فيها إلى 95.54 %، بإجمالي 90 طالبة فقط، و جاءت نتيجة القبول بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة من 94.92 %، وكليية الصيدلة بنات أسيوط، فبلغ الحد الأدني للقبول فيها من 94.46 %، وفي كلية الهندسة بنات القاهرة، تم قبول فيها 429 طالبة وبلغ الحد الأدني للقبول فيها بنسبة 93.08 %، أما كلية التمريض بالقاهرة 91.69 %.

وحصلت كلية العلوم بنات القاهرة، على نسبة قبول ، 91.54 %، وكلية الدراسات الإنسانية بنسبة 91.08 %.

جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من اي مكان في الجمهورية

من جانبه ناشد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 م.

وطالب بضرورة الحصول على التطعيم كشرط أساسي من شروط الانتظام في الدراسة، والسكن في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

تعاون وثيق بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة

َوأكد أن هناك تعاون وثيق بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ووزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بهذا الشأن من خلال التواصل الدائم والمستمر. وكانت وزيرة الصحة خاطبت الإمام الأكبر خاطبت شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، موضحة انها اصدرت تعليماتها بزيادة الدعم الفوري من خلال فتح جميع مراكز اللقاحات ومراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تيسيرا على منسوبي جامعة الأزهر والجامعات المصرية وحصولهم على التطعيم خلال الأيام المتبقية لانطلاق العام الجامعي، لافتا أن وزارة الصحة تهيب بمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع الوزارة خلال ال 48 ساعة القادمة، وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة تأكيد التطعيم في أقرب موقع لمحل السكن خلال 72 ساعة على الأكثر وذلك من خلال 1100 مركز تطعيم و270 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية جاهزين لتطعيم الجميع. يأتي هذا في إطار تكثيف الجهود الوقائية خاصة َ وأن هذا الأمر يعد محوريا وإداة عمل قوية لتجنب انتشار فيروس كورونا خاصة.