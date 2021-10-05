ياسمين علي لـ«الوطن»: بحس إني شبه آيشواريا راي أكثر من أنوشكا شارما

قالت المطربة المصرية ياسمين علي، تعليقًا على وجه الشبه بينها وبين النجمة الهندية أنوشكا شارما، بأنها تشعر أن وجه الشبه بينها وبين النجمة الهندية الشهيرة كاجول والنجمة الهندية الشهيرة وملكة جمال العالم سابقا إيشواريا راي، أكثر من وجه الشبه بينها وبين النجمة الهندية أنوشكا شارما.

أنا وشارما نحمل نفس الابتسامة المفعمة بالحيوية

وأوضحت ياسمين علي، لـ«الوطن»، أنها غير متابعة للفن الهندي جيدًا، لكن جمهورها من يقوم بتشبيهها ويرسل لها الصور وينشرها لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تراها من خلال وسائل الميديا، حتى أن الجمهور ربط التشابه بينها وبين أنوشكا شارما لأنهما تمتلكان نفس الابتسامة المفعمة بالحيوية والمستدعية للأمل والتمسك به.

تعد النجمة الهندية كاجول، من أشهر نجمات بوليوود، وتعد أكثر ثنائي نجاحا مع النجم الهندي العالمي شاروخان، وربط الجمهور بينهما وأحب وجودهما معا، ويقال إن بداية معرفتهما ببعضهما البعض لم تكن مبشرة لوجود أي صداقة بينهما، ولكن سرعان ما انعكس قوة صداقتهما معا لوجود كيمياء فريدة من نوعها على الشاشة الذهبية، ما أدى إلى عودتهما معا في عام 2015 بفيلم ديوالي، بعد العديد من الأعوام.

بينما النجمة الهندية الشهيرة «إيشواريا راي»، هي بالفعل من أشهر واجمل نجمات بوليوود، و حصلت على ملكة جمال العالم عام 1994، وبدايتها بسينما بوليوود كانت بعام 1997، وحققت نجاحا مبهرا بسبب جمالها وبراءتها، ومن ثم تزوجت النجم الهندي الشهير «ابهيشيك باتشان» بعام 2007، وهو ابن النجم العالمي المشهور أميتاب باتشان.

اشتهرت النجمة ياسمين علي، بالأعوام الأخيرة بعدما نشرت أغنية «نقابل ناس نفارق ناس» للمطرب المصري لؤي، وقد أحبها الجمهور بصوت ياسمين جنبا إلى جنب بصوت النجم المحبوب لؤي، ومن ثم زادت شهرة «علي» بعالم الغناء والطرب، وأحب الجمهور ابتسامتها وتفاؤلها الدائم، كما أن ياسمين علي من أشهر مطربات الغناء الطربي وتشعل حفلاتها دائما بدار الأوبرا المصرية، كما أنها ممثلة بفرقة النجم الكبير محمد صبحي.