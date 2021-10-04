مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات الطيران الألمانية بعد توقف عامين (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل ثلاث رحلات قادمة من ألمانيا، منذ مطلع الشهر الجاري، لافتا إلى أن الطيران المباشر من ألمانيا متوقف منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلتين من ألمانيا إحداها تابعة لشركة الطيران العالمية Easy Jet وعلى متنها 169 سائحا ألمانيا، والرحلة الثانية تابعة لشركة طيران Corendon وعلي متنها 100 سائح، مشيرا إلى وصول رحلة ثالثة أمس على متنها 154 راكبا.

وأوضح أن انطلاق رحلات الطيران الألمانية المباشرة إلى شرم الشيخ منذ الأول من أكتوبر يؤكد أن شرم الشيخ استعادت عافيتها مرة أخرى، متوقعا زيادة عدد الرحلات خلال شهر نوفمبر.

مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 50 رحلة من روسيا الشهر الماضي

وأكد «فودة»، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خلال الشهر الماضي 50 رحلة سياحية قادمة من مطارات روسية مختلفة، مشيرا إلى أنه من المقرر استقبال أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة «Aeroflot Airlines»، القادمة من روسيا بواقع رحلة واحدة يوميا.

وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على كل الركاب القادمين والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية فضلاً عن الالتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين.

توقيع اتفاقية تآخى بين مدينتى سينايا الرومانية وشرم الشيخ المصرية

ولفت المحافظ إلى زيارته لرومانيا برفقة وفد من رجال الأعمال الأسبوع الماضي بهدف تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا وتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي شرم الشيخ ومدينة سينايا، حيث جرى توقيع الاتفاقية مع «فلاد اوبوريا»، عمدة مدينة سينايا الرومانية من أجل فتح أسواق نوعية جديدة فى مجال تنشيط السياحة واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والروماني.