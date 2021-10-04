«جودة التعليم» تعقد اجتماعا مع عمداء كليات جامعة الأزهر وتكرم بعضهم

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لقاء موسعا مع عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة مؤخرا، وهي كلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وكلية العلوم للبنين بأسيوط، وكلية الطب للبنين بدمياط، وكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، وكلية الدراسات الإنسانية للبنات.

وعلى هامش اللقاء كرَّمت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، عمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد، بحضور الدكتورة راجية طه نائب، رئيس الهيئة للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد عبد العال، مدير التدريب بالهيئة.

380 دورة تدريبية

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، بأن التعاون المثمر مع جامعة الأزهر في تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التي بلغت نحو 380 دورة تدريبية في معظم كليات جامعة الأزهر، وبلغ عدد المتدربين بها 9000 عضو هيئة التدريس، إضافة إلى تقديم الدعم الفني مما أدى إلى طفرة في أعداد الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة، التي بلغت (23) كلية (8) برامج أكاديمية حتى تاريخه.

الاعتماد طريق التميز الدولي

كما أكدت عيد، أن الاعتماد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق نحو التميز الدولي، وملاحقة التطور في التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أهمية حصول المؤسسات على الاعتماد، حيث التحقق من تطبيق نظم ضمان الجودة، والمساءلة والمحاسبية، وبناء خطط التطوير المستمر، وتنمية مواطن القوة وعلاج المواطن التي تحتاج إلى تحسين؛ مما يحقق ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مخرجات المؤسسات المعتمدة.

من ناحية أخرى، أشارت يوهانس، إلى أنه يجرى حاليا العمل على رقمنة جميع الإجراءات الخاصة بتقديم المدارس للاعتماد والجودة، مشددة على جميع مديريات التعليم والإدارات التعليمية، بضرورة العمل على تقديم المدارس للاعتماد حتى تعزز ثقة ولي الأمر في المنظومة التعليمية وتساعد على تخريج طالب قادر على مواكبة التطورات الراهنة وتحقيق نواتج التعلم.