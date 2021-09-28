«جودة التعليم» تكشف عدد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد 2021

كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن أعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد خلال عام 2020 - 2021، موضحة أنّ إجمالي عدد هذه المدارس وصل لـ868 مدرسة، وأنّها حريصة على ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالتقديم للاعتماد والجودة.

وتنفرد «الوطن» بأعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد خلال الفترة من 2020 - 2021 وترصدها في السطور التالية:

المدارس التي تقدّمت للاعتماد

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الدقهلية 95.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة القاهرة 94.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة البحيرة 81.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة دمياط 69.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة كفر الشيخ 65.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الإسكندرية 52.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة أسيوط 50.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة المنوفية 43.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة سوهاج 42.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة قنا 37.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة القليوبية 35.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الغربية 27.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة بني سويف 26.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الفيوم 22.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة بورسعيد 22.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الإسماعيلية 20.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة أسوان 14.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الوادي الجديد 10.

أعداد مدارس الشرقية

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الشرقية 13.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الجيزة 11.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة المنيا 10.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة جنوب سيناء 10.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة مطروح 7.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة البحر الأحمر 7.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة شمال سيناء 2.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة السويس صفر.

- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الأقصر صفر.