«جودة التعليم» تكشف عدد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد 2021
كتب:
كريم روماني
08:59 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
أرشيفية
كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن أعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد خلال عام 2020 - 2021، موضحة أنّ إجمالي عدد هذه المدارس وصل لـ868 مدرسة، وأنّها حريصة على ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالتقديم للاعتماد والجودة.
وتنفرد «الوطن» بأعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد خلال الفترة من 2020 - 2021 وترصدها في السطور التالية:
المدارس التي تقدّمت للاعتماد
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الدقهلية 95.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة القاهرة 94.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة البحيرة 81.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة دمياط 69.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة كفر الشيخ 65.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الإسكندرية 52.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة أسيوط 50.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة المنوفية 43.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة سوهاج 42.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة قنا 37.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة القليوبية 35.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الغربية 27.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة بني سويف 26.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الفيوم 22.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة بورسعيد 22.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الإسماعيلية 20.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة أسوان 14.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الوادي الجديد 10.
أعداد مدارس الشرقية
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الشرقية 13.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الجيزة 11.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة المنيا 10.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة جنوب سيناء 10.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة مطروح 7.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة البحر الأحمر 7.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة شمال سيناء 2.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة السويس صفر.
- أعداد المدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد في محافظة الأقصر صفر.