«الوطن» ترصد نسب المدارس المعتمدة من «جودة التعليم» في جميع المحافظات

كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن نسبة المدارس المعتمدة في جميع المحافظات والتي تبلغ 12% فقط من إجمالي المدارس، أنها حريصة على التيسير على جميع المدارس للاعتماد، مؤكدة أنه سيتم تدريب مديري إدارات الجودة في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد.

نسبة المدارس المعتمدة في القاهرة 13%.. والجيزة 7%

وتنفرد «الوطن» بالحصول على نسبة المدارس المعتمدة لعام 2019-2020 من الهيئة القومية في جميع المحافظات وترصدها في السطور التالية:

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الوادي الجديد 35%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة السويس 22%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة دمياط 21%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحر الأحمر 20%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بورسعيد 17%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة قنا 17%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنوفية 16%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسيوط 16%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسكندرية 14%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الدقهلية 14%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسماعيلية 14%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسوان 14%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة كفر الشيخ 14%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القاهرة 13%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الغربية 13%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة جنوب سيناء 12%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بني سويف 12%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القليوبية 11%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة سوهاج 10%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الأقصر 10%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الفيوم 9%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحيرة 9%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنيا 9%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الشرقية 8%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الجيزة 7%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة شمال سيناء 6%.

-نسبة المدارس المعتمدة في محافظة مطروح 5%.