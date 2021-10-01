جودة التعليم تكشف تفاصيل الاستعداد للدراسة وتدريب مديري الإدارات

كشفت الدكتورة يوهانس عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن أن الهيئة ستبدأ قريبا تدريبات مكثفة لجميع إدارات الجودة، سواء مديري الإدارات أو العاملين بها على مستوى الجمهورية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن الهيئة حريصة على توفير جميع التسهيلات المتاحة لديها لتقديم المدارس للحصول على الاعتماد والجودة.

يوهانسن: التدريب هدفه تعريف القائمين على الجودة بشروط حصول المدرسة على الاعتماد

وأضافت «يوهانس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير تدريبات مكثفة سواء فعلية أو «أون لاين» لجميع إدارات الجودة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن التدريب يهدف إلى تعريف القائمين على الجودة بالاستراتيجيات الحديثة في التعليم وشروط حصول المدرسة على الاعتماد والمزايا التي تعود عليها من ذلك.

وتابعت يوهانس عيد، أنه يجرى حاليا العمل على رقمنة جميع الإجراءات الخاصة بتقديم المدارس للاعتماد والجودة، مشددة على جميع مديريات التعليم والإدارات التعليمية بضرورة العمل على تقديم المدارس للاعتماد حتى تعزز ثقة ولي الأمر في المنظومة التعليمية وتساعد على تخريج طالب قادر على مواكبة التطورات الراهنة وتحقيق نواتج التعلم.

جودة التعليم: سحب اعتماد المدارس يدل على عدم حرصها على التجديد

وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، أن سحب الاعتماد من أي مدرسة يمكن أن يؤثر بالسلب على الطالب: «ولي الأمر مش هيفضل إنه أبنه يكون في مدرسة غير معتمدة»، موضحة أن المدرسة التي يتم سحب الاعتماد منها يدل على أنها تحتاج لتفعيل الكثير من عناصر العملية التعليمية سواء الأنشطة المدرسية أو تحقيق مخرجات التعلم، فضلاً عن عدم حرصها على تجديد الاعتماد.

وتأتي نسبة المدارس المعتمدة لعام 2019-2020 في محافظات مصر كالآتي:

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة دمياط 21%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحر الأحمر 20%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الوادي الجديد 35%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة السويس 22%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بورسعيد 17%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسيوط 16%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة قنا 17%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنوفية 16%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسكندرية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسوان 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة كفر الشيخ 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الدقهلية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسماعيلية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بني سويف 12%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القليوبية 11%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة سوهاج 10%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القاهرة 13%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الغربية 13%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة جنوب سيناء 12%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة شمال سيناء 6%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة مطروح 5%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنيا 9%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الشرقية 8%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الجيزة 7%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الأقصر 10%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الفيوم 9%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحيرة 9%.