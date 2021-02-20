سلوى عثمان عن تصدرها التريند: حب الناس هو كنز الفنان من عمله

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها سعيدة جدا بالتقدير والحب الذي تشعر به من الناس في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها أيضا تقدر كل هذا الحب جيدا، موضحة أن حب الناس هو ما يصنع الفنان، وهذا هو الكنز الذي يفوز به الفنان من عمله.

وأضافت «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الذي أخبرها أنها تصدرت تريند يوتيوب مؤخرا، بعد مشاركتها ببطولة مسلسل «لؤلؤ»، أن حب الناس لها نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وتدعو دائما ألا تزول تلك النعمة.

وعن أعمالها الدرامية خلال الموسم الرمضاني المقبل، قالت إنها تصور حاليا مسلسل «نسل الأغراب»، الذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمين أحمد السقا وأمير كراراة (باشا مصر والباشا الكبير بتاعتنا) حسبما وصفتهما.

وعن تعاونها مع النجمة مي عمر، بمسلسل «لؤلؤ»، أوضحت أن «مي» مبدعة، وكانت البطلة الأولى للمسلسل، واستطاعت أن تقدم به «شغل حلو أوي، والمسلسل كمان عمل شغل حلو أوي مع الناس».

وأشارت إلى أنها تعلم جيدا لماذا تعاطف الكثير من الجمهور مع شخصية مجدي، التي قدمها النجم إدوراد، بالمسلسل، لأنه رجل أحب لؤلؤ، دون أن ينتظر منها مقابل، فنوعية تلك الشخصية لم تعد موجودة بكثرة في المجتمع، متابعة: «دايما الناس دلوقتي اللي بيدي حاجة حتى لو حب، بيبقى عايز قصادها حاجة»، لكن أن تجد شخصا لا يريد مقابلا لهذا الحب الصادق الذي يشعر به، فهذا لم يعد موجودا بكثرة.

وأكملت: «الشخص حين لا يجد من يحبه يبادله نفس الشعور، غالبا يختار أن يبتعد عنه ويبحث عن من يحبه، لكن مجدي، لم يبحث في مكان آخر، وظل إلى جوار لؤلؤ، لدرجة أنه ضحى بحياته من أجلها، كما شاهدنا في نهاية أحداث الحلقات».