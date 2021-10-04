يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل إلا أنا حكاية «بدون ضمان»، بعد أن تصدرت محركات البحث على جوجل، كما حازت على اهتمام الجمهور منذ بداية عرضها في السبت الماضي، والقضية التي تناقشها هذه الحكاية متصدره حديث رواد شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

تعرض حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة «دي أم سي»، لتكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، فيما يعرض المسلسل على شاشة «دي أم سي» دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصراً.

قصة حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

وتدور حكاية «بدون ضمان»، مسلسل «إلا أنا»، حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج، والحكاية تضم العديد من النجوم، مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل «إلا أنا» يعرض 3 حكايات أحدثهم «بدون ضمان»

يذكر أن حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، هي الحكاية الثالثة من هذا المسلسل، حيث عُرضت الحدوته الأولى وهي «بيت عز»، بطولة كلاً من سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد على، وغيرهم من النجوم، وهي من إخراج أحمد يسرا، والحدوته الثانية هي «بالورقة والقلم»، بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد بكير.