تعرف على نظام السكن الجامعي للحاصلين على لقاح كورونا جامعة القاهرة2021

يبحث الكثير من طلاب الملتحقين والطلاب المنتسبين لجامعة القاهرة بالفرق الدراسية المختلفة عن مواعيد السكن الجامعي للحاصلين على لقاح كورونا جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد2021، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد ويبحث الكثير من الطلاب وخاصة المقيمين خارج محافظة القاهرة عن موعد بدء السكن الجامعي بجامعة القاهرة.

تستعرض «الوطن» نظام السكن الجامعي للحاصلين علي لقاح كورونا جامعة القاهرة2021

أعلنت جامعة القاهرة عن نظام السكن الجامعي للحاصلين على لقاح كورونا، بالإضافة إلى استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب، وصرحت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن تجهيزها المدن على أعلى مستوى وتوفير كافة السبل لراحة الطلاب وتوفير مناخ تعليمي لهم.

في إطار حرص جامعة القاهرة على سلامة وصحة الطلاب وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية شرط جديد لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها وهو حصولهم على تطعيم فيروس كورونا وإحضار ما يثبت ذلك، ونوهت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن حرصها على توفير لقاح كورونا لجميع طلابها حرصا على سلامتهم وتفاديًا للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض.

قواعد القبول للطلاب للعام الدراسي الجديد

الطلاب المستجدون

- يتم القبول حسب النسبة المئوية لدرجات نجاحهم وفي ضوء الأماكن المخصصة للمستجدون بشرط ألا يزيد سن الطالب عن عشرين سنة في أول أكتوبر.

الطلاب بسنوات النقل

- يتم قبولهم من الطلاب النظاميين الناجحين والمنقولين للفرقة الأعلى حسب تقدير النجاح وفي ضوء الأماكن المخصصة لسنوات النقل مع انطباق الشروط العامة للقبول التي تنص اللائحة الداخلية للمدن الجامعية.

الطلاب الوافدون

يتم قبول الطلاب المدرجين على منح تبادل ثقافي في حدود الأماكن المخصصة لهم.

الفئات المستثناة

- هي الحالات الصحية المحددة بمعرفة الإدارة العامة للشئون الوقائية بجامعة القاهرة ويتم قبولهم بدون قيد أو شرط على أن يكونوا من الطلاب النظاميين.

تعليمات ونظام إسكان الطلاب بالمدينة الجامعية جامعة القاهرة

- تعلن نتائج القبول في المدن الجامعية للطلبة بإدارة رعاية الشباب في الكلية.

- يتسلم الطالب المقبول إخطار إسكانه من إدارة رعاية الشباب.

- يتوجه الطالب إلي مدينة الطلبة في الموعد المحدد علي إخطار سكنه لإتمام الكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية.

- بعد ثبوت لياقة الطالب طبيًا يتوجه إلى مركز الكمبيوتر في المدن الجامعية ومعه صورة شخصية حديثة ورسوم الإقامة لعمل إجراءات تسكينه.

- تتم الإجراءات بالبطاقة الجامعية لنفس العام الجامعي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية.

- يطلع الطالب على قائمة المخالفات التي تتعارض مع قوانين الإقامة بالمدن الجامعية وجزاءاتها ويوقع على تعهد بعدم مخالفته للقوانين.

- يستخرج للطالب بطاقة الإقامة موضحًا عليها بياناته ومكان سكنه بالمدينة.

- يتوجه الطالب للسكن الموضح ببطاقة الإقامة لاستلام الحجرة بمعرفة مشرف المبنى.

- تصرف وجبات التغذية للطالب اعتبارًا من اليوم التالي لسكنه.