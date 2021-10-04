نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021.. من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت تريندات محرك البحث العالمي«جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد غياب دام أكثر من 30 يومًا، ويرغب عدد كبير من الطلاب معرفة الكليات التي التحقوا لها بعد ظهور التنسيق رسميًا اليوم الاثنين.

نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021

وحول نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، جاءت النسبة المئوية المطلوبة للالتحاق بكلية الشريعة والقانون 87.76%.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة 84.93.

وكلية الإعلام للبنين تقبل الطلاب الحاصلين 75.97%.

كليات الأزهر الشعبة الإسلامية

وجاء ضمن نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة يتطلب القبول لها حصول الطالب على حد أدنى نسبة 60.57%.

وجاء التنسيق كحد أدنى 50%، في نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، بعدد كبير من كليات الأزهر الشعبة الإسلامية ومنهم، كليتا أصول الدين والدعوة، واللغة العربية، بشبين الكوم، إلى جانب كليات: كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط، كلية اللغة العربية المنصورة.

وكذلك كليات الشريعة والقانون طنطا والدقهلية ودمنهور، ومنهم أيضا كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق كفر الشيخ، أسوان، وقنا.

ويقبل من حصل على 50% بالثانوية الأزهرية، في عدد من المعاهد التي جاءت وفقًا لنتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، ومنها معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين القاهرة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا ودمنهور، طلاب الأزهر الشعبة الإسلامية الحاصلين على 50% بحد أقصى، بالإضافة إلى كلية أصول الدين والدعوة أسيوط وكلية اللغة العربية جرجا واللغة العربية الزقازيق وكلية التربية القاهرة تقبل الطلاب الحاصلين بحد أقصى على 50%.