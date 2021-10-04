محمد صبحي يفتتح مسرحية «نجوم الظهر» ويتحدث عن عمله الفني بمؤتمر صحفي

عرض الفنان محمد صبحي مسرحية «نجوم الظهر» كأول عرض جماهيري بحضور وسائل الإعلام المختلفة وشاهدتها لجنة رقابية من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وأجازتها بالكامل دون أي ملاحظات.

محمد صبحي يعرض مسرحيته في مدينة سنبل

عقب العرض المسرحي أقيم مؤتمر صحفيا على نفس خشبة المسرح قدمه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، الذي رحب بالحضور وقدم فريق عمل المسرحية بالكامل ثم ترك كلمة للنجم محمد صبحي، تحدث فيها عن كواليس تلك المسرحية موضحا أن بروفاتها استمرت لأكثر من سنة وأنها تعد تجربة مختلفة ضمن التجارب المسرحية الكثيرة التي قدمها محمد صبحي.

وشكر محمد صبحي كل فريق عمله وخص بالذكر الشاعر عبدالله حسن والملحن شريف حمدان، مؤكدا أن الأغاني والألحان في هذا العمل من العناصر المهمة غفي اكتمال العملي الدرامي داخل العرض ولا يمكن الاستغناء عنهما، كما شكر الفنانة سميرة عبد العزيز قائلا: «تعرضت لأزمة صحية نقلت على آثارها إلى المستشفى، ورفضت المكوث في البيت، وكانت ترفض أن تأخذ الأدوية حتى تتمكن من استكمال البروفات وخلال بروفات المسرحية تعبت وذهبت للمستشفى ولكن رفضت المكوث في بيتها مثلما قال لها الأطباء»، وقال صبحي: «هذا النوع من الفنانين أصبح نادرا».

المسرحية من إنتاج وإخراج محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة

وتعد المسرحية أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة، ويظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

ويقوم ببطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «إستديو الممثل» هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.