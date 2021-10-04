التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب الجديد «عيشني».. يضم 10 أغنيات

أعلن النجم الكبير عمرو دياب، صباح اليوم، عن برومو أولى أغنيات ألبومه الجديد عيشني، والذي من المقرر طرح أغنياته تباعًا خلال الأيام المقبلة، ويبدأ بأغنية «حلو التغيير».

ألبوم عمرو دياب لن يقل عن 10 أغنيات

وعلمت «الوطن»، أن ألبوم عمرو دياب الجديد لن يقل عن 10 أغنيات مثلما اعتاد على هذا الأمر خلال السنوات الماضية، وتُطرح في البداية على خدمة إحدى شركات الاتصالات الكبرى، ثم عبر المنصات السميعة، حتى يتم إطلاقها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

فريق عمل عمرو دياب في ألبومه الجديد، لن يتغير كثيرا عن الألبومات السابقة؛ فيتعاون مع الشعراء تامر حسين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، وأيضا الملحنين محمد يحيى وعزيز الشافعي والموزعين توما وأحمد إبراهيم، أما الهندسة الصوتية تكون أغلبيتها مع مهندس الصوت أمير محروس.

عمرو دياب يطرح برومو أغنية حلو التغيير

وتقول كلمات أغنية حلو التغيير، للفنان عمرو دياب: «حلو التغيير.. لا كده أجمل بكتير.. لا لا حلو التغيير.. كده أجمل بكتير.. كل شوية بتحلو وبلاقي فرق كبير».

يذكر أن عمرو دياب طرح في صيف 2021، 3 أغنيات، هي: «الدنيا بترقص»، و«اتقل» و«أحلى ونص».

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعًا بـ«أحلى ونص»

وكان الفنان عمرو دياب، قد تصدر قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في سبتمبر الماضي، بأغنيته الجديدة «أحلى ونص».

وجاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته «على عيني»، بينما احتل محمد حماقي بأغنية «لو هتسيب» المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء حودة بندق بمهرجان «خطر»، ثم أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك».