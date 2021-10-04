«حلو التغيير» أولى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة «حلو التغيير»، لتكون أول أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «عيشني»، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أغنية «حلو التغيير» للفنان عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية حلو التغيير، للفنان عمرو دياب: «حلو التغيير.. لا كده أجمل بكتير.. لا لا حلو التغيير.. كده أجمل بكتير.. كل شوية بتحلو وبلاقي فرق كبير».

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص»، و«اتقل» و«أحلى ونص».

وكان الفنان عمرو دياب، قد تصدر قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر، بأغنيته الجديدة «أحلى ونص».

وجاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته «على عيني»، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية «لو هتسيب»، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان «خطر»، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك».