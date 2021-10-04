«الصحة» تكشف الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالبلازما.. لا يقل عن 18 عاما

كشفت الدكتورة أمنية عبد الحكيم، مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالبلازما.

وقالت «عبد الحكيم»، في مداخلة هاتفية بـ«نشرة الأخبار»، عبر شاشة «dmc»، إنه يجب أن يتراوح عمر المتبرع من 18 إلى 60 عامًا، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة سواء في القلب أو الكلي أو الكبد، ويكون ضغطه منضبطًا، موضحة أن مريض السكر الذي لا يحصل على أنسولين لا يمكنه التبرع.

نسبة الهيموجلوبين في جسم المتبرع بالبلازما

وأضافت أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما له أهمية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية التي يتم تصنيعها من مشتقات البلازما، مثل بعض الأدوية التي تعالج أمراض الكبد وبعض أمراض الكلى والهيموفيليا، مشددة على ضرورة ارتداء المتبرع للكمامة حال توجهه لمراكز التبرع، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المركز، وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما يجب أن تكون نسبة الهيموجلوبين في جسم المتبرع طبيعية.

استخراج أجسام مضادة تعالج نقص المناعة

وشددت مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، على ضرورة زيادة وعي المواطنين بشأن أهمية الإقبال على التبرع ببلازما الدم، وهي عبارة عن سائل شفاف يميل إلى الإصفرار، ويمثل 55% من حجم الدم في الجسم، وتبلغ نسبة الماء فيه 90%، والبقية عبارة عن بروتينات وعوامل تجلط وأجسام مضادة، موضحة أنه يتم استخراج أجسام مضادة من البلازما تعالج أمراض الأعصاب ونقص المناعة.

وأردفت أنه يستخرج من مشتقات البلازما عوامل التجلط، والتي يعتمد عليها مريض الهيموفيليا طيلة فترات حياته، وإلا سيصاب بإعاقة، حيث كانت تعتمد مصر على استيراد هذه الأدوية، لكن المشروع القومي يستهدف صناعة المشتقات الدوائية في مصر لإتاحتها للمريض.