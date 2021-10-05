التفاصيل الكاملة لخريطة أفلام ومسلسلات OSN الجديدة

أعلنت OSN عن قائمة برامجها المتنوعة لشهر أكتوبر، حيث قررت الشبكة تقديم عدد من الأفلام والمسلسلات الجديدة التي ستعرض لأول مرة.

الإنتاجات العربية والتركية

أولى المفاجآت هي ظهور فيلم «مش أنا»، من بطولة النجم تامر حسني الذي يلعب شخصية «حسن» والذي تدور قصته حول شاب يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

أما أحداث المسلسل التركي «فتاة النافذة»، المستوحى من قصة حب حقيقية، فتدور حول الزوجين نالان وسِيدات اللذين يبتعدان معًا عن الأسرار المظلمة في ماضيهما، فهل ينجحان أم أن حياتهما تغرق في ظلام حقيقي. خمس حلقات جديدة كل سبت

الأفلام

يُعدّ Black Widow أحد أقوى إصدارات استوديوهات مارفل المرتقبة هذا العام، وسيصبح متاحًا على تطبيق OSN Streaming اعتبارًا من 3 أكتوبر.

وتلعب النجمة سكارليت جوهانسون دور ناتاشا رومانوف، بجانب كوكبة من النجوم تضمّ فلورنس بيو، وديفيد هاربور، وأو-تي فاغبنلي، ووليام هارت، وراي وينستون، وريتشل وايز.

المسلسلات الأجنبية

أبرز المفاجآت مع مسلسل Grey’s Anatomy في موسمه الثامن عشر، إذ تتدفق الإثارة بلا توقف في مستشفى «غراي سلون ميموريال»، حيث تدور أحداث المسلسل حول ميريديث غراي وفريق الأطباء الذين يواجهون يوميًا قرارات مصيرية تتعلّق بالحياة والموت.

ويلعب أدوار البطولة في المسلسل كل من إلين بومبيو في دور ميريديث غراي، وتشاندرا ويلسون في دور ميراندا بيلي، وجيمس بيكينز جونيور في دور ريتشارد ويبر.

أما المسلسل Curb Your Enthusiasm، من إنتاج HBO، فهو من بطولة لاري ديفيد كنسخة خيالية عن نفسه، ويركز هذا المسلسل على التفاعلات اليومية بين لاري، الذي اشتهر بأنه المؤلف المشارك والكاتب المشارك للمسلسل الهزلي الناجح «ساينفيلد» Seinfeld، وبين أصدقائه ومعارفه وأحيانًا الغرباء.

في المقابل تنطوي سلسلة الخيال الإجرامي The Sinner على تقلبات ومنعطفات مثيرة، المسلسل متاح على تطبيق OSN Streaming وقنوات OSN ابتداء من 13 أكتوبر، اضبط وقتك لمتابعة الأحداث في هذا العمل النفسي المليء بالتشويق.