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وزير الزراعة يكشف حقيقة استقطاع جزء من حديقة الأسماك لإقامة جراج

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عمرو حسني
06:53 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
وزير الزراعة

وزير الزراعة

نفى السيد القصير، وزير الزراعة، استقطاع جزء من  حديقة الأسماك لإقامة جراج، مؤكدة أنها تحتوي على نباتات أثرية، ومن المقرر العمل على رفع مستوى الخدمات بها وإعادة تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

الدولة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تنفق على استصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي لذا يجب الحفاظ على ما تبقى من أراضي، لافتا إلى أنه حال وجود تعديات على أراضي الدولة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة من أجل إعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي، مناشد المواطنين بالتوقف عن البناء على الأراضي المخالفة.

الدولة تدعم الري الحديث

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تحاول الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الأراضي المزروعة، مشددا على ضرورة إزالة المخالفات على الأراضي، مشيرا إلى أن مصر تستصلح أكثر من 3 ملايين فدان من أجل ملاحقة الزيادة السكانية، مبينا أن إجمالي الأرض المزروعة  9.7 مليون فدان من بينها 30% فقط مزروعة بالري الحديث، وتسعى الدولة إلى التوسع فيه الفترة المقبلة.

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