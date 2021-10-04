قائمة أسعار سيارات أوبل موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. جراند لاند 545 ألف جنيه

أعلن عدد من الوكلاء المحليين، منذ بداية أكتوبر الجاري، زيادة أسعار علامات تجارية مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المصري، وذلك للطرز موديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارات العلامة الألمانية «أوبل» بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، الأسعار الرسمية لـ «أوبل» بعد الزيادة الأخيرة:

قائمة أسعار سيارة «أوبل كورسا موديل 2022»

- تنتمي سيارة أوبل كورسا إلى فئة سيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئة واحدة يصل سعرها إلى 330 ألف جنيه، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر، 1200 سي سي تربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.7 ثانية، وتستهلك متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار سيارة «أوبل كروس لاند موديل 2022»

- تنتمي سيارة أوبل كروس لاند لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، جاءت أسعارهما كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 375 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، وينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار سيارة «أوبل جراند لاند موديل 2022»

- تنتمي سيارة أوبل جراند لاند إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 515 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 545 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، وينتج قوة 163 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 9.4 ثانية، وتستهلك متوسط 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.