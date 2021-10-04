«الصحة»: بقاء الأطفال في المنازل أثر عليهم سلبيا.. وطريقة وحيدة للعلاج

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الانتشار في الموجة الرابعة لكورونا بالفعل أكثر ولكن الأعراض بسيطة، مشيرًا إلى أن الأطفال هم الفئة الأقل في الإصابات، ووجودهم في المنزل أثر عليهم بالسلب وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ما يستوجب ذهابهم إلى المدارس.

ثبات أعداد المصابين بكورونا

وأضاف «عبد الفتاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين: «هناك ثبات في أعداد الإصابات منذ نحو 10 أيام، وباتباع الإجراءات الوقائية، والحصول على التطعيم هنعدي من هذه الموجة».

وبالنسبة لمسألة تنويع مصادر الحصول على اللقاحات، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من اللجنة العلمية المشرفة على إدارة أزمة فيروس كورونا بتنويع مصادر الحصول على اللقاح، عن طريق التعاقد مع الشركات، أو التصنيع، وتأمين توافر هذه اللقاحات في مصر، وهذا أعطى مصر قدرة كبيرة للتعامل مع الوباء.

مصر تتسلم 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأشار إلى أن مصر تسلمت الأيام الماضية 1.6 مليون جرعة، وباقي الكميات تصل تباعًا في الفترة القليلة المقبلة، إضافة إلى زيادة التصنيع، موضحًا أن مصر رفعت قدرتها على التصنيع في شهر نوفمبر، لتصبح مليون جرعة يوميًا لاستكمال نجاح مصر في هذا الأمر.

ولفت «عبد الفتاح» إلى أنه بداية من العام المقبل، تكون مصر قادرة على تصنيع 3 ملايين جرعة يوميًا، بعد الانتهاء من مصنع «فاكسيرا - أكتوبر»، لكي تنتج مليار جرعة سنويًا.