رئيس الوزراء: تضاعف حجم التحديات العالمية والإقليمية في ظل استمرار كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن حجم التحديات العالمية والإقليمية تضاعف في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، والتي تفرض وضع أولويات جديدة للتعاون بين مصر والدول الأوروبية.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، فرانس تيمر مانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له.

«مدبولي» يشدد على أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وشدد رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، على أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع القاهرة لتوسيع نطاق هذا التعاون، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأشار إلى أن مصر تضع قضايا تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب الأوروبي في كل المجالات المتعلقة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الهيدروجين.

نجاح مصر في مشروعات الطاقة المتجددة

وتطرق رئيس الوزراء إلى النجاح الذي حققته مصر على صعيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع «بنبان للطاقة الشمسية»، وكذا المشروعات الوطنية في مجال طاقة الرياح، فضلاً عن الاستراتيجية القومية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتعاون القائم مع الجانب الألماني في هذا المجال.

وأوضح أن مصر تتطلع لخروج اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية فى جلاسجو بنتائج محورية، كما تتطلع لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر العام المقبل.

وبدوره، أشاد النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية بما حققته مصر في مجال التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وإيلاء الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بملفات تغير المناخ، مؤكداً مساندة ودعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الصدد.

ولفت إلى الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في إطار الحث على تنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق باريس لتغير المناخ، مشيدا بما تشهده القاهرة من طفرة في مجال الإنشاءات والبناء والطرق.

وأكد أن الوضع اختلف تماماً وبصورة إيجابية للغاية عن زياراته السابقة للقاهرة عندما كان يتولى منصبه الوزاري في الحكومة الهولندية منذ عدة سنوات.