الضرائب: حصر الصفحات على السوشيال ميديا لإدخالها في الاقتصاد الرسمي

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الضرائب بدأت بحصر الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، من أجل إدخالها في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن عددها يزيد عن الآلاف وسط تزايد بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية أفضل في ظل الوباء.

«الضرائب»: سنتواصل مع جهات عالمية لمعرفة المعاملات المالية للأشخاص

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك أشخاصًا لم يتقدموا خوفا من فرض أموال كثيرة عليهم، ولكن الدولة تخاطب وسائل الإعلام لتعريف الأشخاص إذ يجرى محاسبة الأشخاص حسب شرائحهم، متابعا: «لو الشخص جه وسجل نفسه طواعية مش هندور وراه، وأتمنى الشخص يقر معاملته كلها، لأن هناك معاملات مع شركات عالمية هتوصلنا معاملته المالية كلها، وهنعرف دقة الأرقام، ومفيش مهلة للأشخاص يسجلوا فيها ضرائبهم، وإحنا وجهناهم عشان ييجوا ولو ملتزموش هنطبق عليهم التهرب الضريبي».

ضرائب على البلوجر الذين تخطت أرباحهم 500 ألف جنيه

وطالبت هيئة الضرائب الأشخاص الذين ينتجون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوجه إلى المأموريات الواقعة في محيطهم الجغرافي، لفتح ملف ضريبي والحصول على رقم تسجيلي، إذ يجرى تحصيل ضرائب من البلوجر إذا تخطت إيرادتهم السنوية 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى ضرورة التوجه لمأموريات الضرائب، الواقع في نطاقهم من أجل فتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضرائب.