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وزيرة الصحة: بعض ثلاجاتنا تستوعب 8 آلاف جرعة من لقاحات فيروس

يمكن وضع اللقاحات في ثلاجات عادية بعد استخراجها من ثلاجات «-70 درجة»

كتب:

شريف سليمان
10:57 ص | الإثنين 04 أكتوبر 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استلمت بالتعاون مع اليونيسيف 64 ثلاجة «-70 درجة مئوية»، ذات أحجام مختلفة، حيث تستوعب بداية من 350 ألف جرعة وحتى 8 آلاف جرعة من لقاح فيروس، وتم توزيعها على الأنحاء كافة.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي:  لدينا سلسلة التبريد القوية قبل تلقي الجرعات، وبمجرد إخراج الجرعة من هذه الثلاجة يمكن وضعها في الثلاجة العادية لمدة 28 يوم.

وتابعت: «وارد جدا منحه للأطفال والشباب تحت 18 سنة، لكنه ليس شرطا للسفر، لكن يمكن إتاحة للسفر في حالة نقص اللقاحات».

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