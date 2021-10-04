وزيرة الصحة: بعض ثلاجاتنا تستوعب 8 آلاف جرعة من لقاحات فيروس

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استلمت بالتعاون مع اليونيسيف 64 ثلاجة «-70 درجة مئوية»، ذات أحجام مختلفة، حيث تستوعب بداية من 350 ألف جرعة وحتى 8 آلاف جرعة من لقاح فيروس، وتم توزيعها على الأنحاء كافة.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي: لدينا سلسلة التبريد القوية قبل تلقي الجرعات، وبمجرد إخراج الجرعة من هذه الثلاجة يمكن وضعها في الثلاجة العادية لمدة 28 يوم.

وتابعت: «وارد جدا منحه للأطفال والشباب تحت 18 سنة، لكنه ليس شرطا للسفر، لكن يمكن إتاحة للسفر في حالة نقص اللقاحات».