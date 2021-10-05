وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021.. التخصصات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها للتعيين في عدد من الوظائف الفنية والإدارية وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة.

نوعية التخصصات والمؤهلات المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 التخصصات والمؤهلات المطلوبة للوظائف وهي كالتالي..

- 2 مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.

- كيميائي مياه ثالث: حاصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: د صنايع/ د تلمذة نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».

- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة درجة أولى وثانية.

- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة معدات ثقيلة.

عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية.

طريقة التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 طريقة التقديم للوظائف من خلال استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الاليكتروني الخاص للشركة خلال 10 أيام تبدأ من 6 من الشهر الجاري حتى 15 من الشهر ذاته، وفقا للنموذج المعد، على أن يكون موعد تلقي الطلبات خلال تلك المدة مع مراعاة باقي شروط الإعلان على موقع الشركة.