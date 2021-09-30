تفاصيل 36 وظيفة شاغرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن بعض الوظائف الشاغرة بمركز ومدينة سيوة للعمل بنظام الورديات، بإجمالي 38 وظيفة، حيث يستمر التقديم لها لمدة 15 يوما، اعتبارا من 1-10-2021 وحتى 15-10-2021.

وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة للعمل لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

أولا: عدد 8 وظائف مهندس (مياه- صرف صحي) بعقد مؤقت، ويشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الآتي:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكة (قوى- إنتاج) - كهرباء (قوى- شبكات).

- يُفضل أن يكون من خريج الجامعات الحكومية، وأن يجيد اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، والقيد بنقابة المهندسين المصرية.

- يفضل من له خبرة سابقة بالمجال.

ثانيا: عدد 4 وظائف كيميائي (مياه - صرف) بعقد مؤقت، ويُشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الأتي:

- الحصول على بكالوريوس علوم (كيمياء - ميكروبيولوجي).

- يفضل أن يكون من خريج الجامعات الحكومية.

- يُفضل من له خبرة سابقة بالمجال.

ثالثا: عدد 20 وظيفة فني (مياه -صرف) بعقد مؤقت، ويُشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الآتي:

- الحصول على دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

- الشعبة الكهربائية (فني تركيبات ومعدات كهربية - فني إليكترونيات).

- الشعبة الميكانيكية (فني تشغيل المعادن- فني تشكيل ولحام المعادن- فني تركيبات ميانيكية.

- يفضل من له خبرة سابقة.

رابعا: 4 وظائف فني معمل بعقد مؤقت، ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الآتي:

- الحصول على دبلوم المدارس الفنية الزراعية.

- يفضل من له خبرة سابقة.

خامسا: 20 وظيفة خفير بعقد مؤقت، ويشترط في المتقدمين الأتي:

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو الابتدائي أو محو الأمية فقط.

الشروط العامة للوظائف

ويشترط في جميع المتقدمين للتعاقد لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة، استيفاء الشروط العامة الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومطالب التأهيل الواردة ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة واجتياز الاختبارات المقررة، كما يشترط أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبناء مدينة سيوة أو الإقامة بها لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ هذا الإعلان، ويثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل السن عن 18 عاما، وألا يزيد عن خمس وثلاثون عاما عند تقديم الطلب.

- التعهد بالعمل بكافة فروع الشركة ومواقعها والعمل بنظام الورديات.

- أن يكون المتقدم معافا من الخدمة العسكرية، بشهادة يعمل بها كمسوغ للتعيين أو أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة المتقدم إليها، وفقا للضوابط الموحدة للتوظيف، المعتمدة من الشركة القابضة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو سياسية مالم يُرد إليه اعتباره.

- الشركة غير ملزمة بتوفير أماكن اقامة أو وسائل انتقال للمقبولين للوظيفة المعلن عنها.

المستندات المطلوبة

صورة ضوئية من كل من (بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عند الحضور):

- شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

- كارنية حديث لعضوية النقابة إن وجد.

- شهادة الخبرة إن وجدت.

طريقة التقديم للوظيفة

تُقدم الطلبات مستوفاه المستندات المطلوبة عن طريق استيفاء البيانات باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الالكتروني للشركة job.mtwwc.net، وذلك لمدة خمسة عشر يوما من فتح باب التقديم، ولن تُقبل الطلبات بعد انتهاء الموعد.

- يتم التقديم للوظائف من هنـــا.