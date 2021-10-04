«تاج الدين»: مصر الآن في قلب الموجة الرابعة وهناك زيادة في الإصابات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك توجيه رئاسي بتطيعم كل الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي، من أجل حماية الطلاب وكوادر هيئة التدريس، موضحا أنه حال الالتزام بالنظام الوقائي عند عودة الدراسة، سيمنع من إصابة الأسرة بالفيروس.

عوض تاج الدين: كافة اللقاحات المتاحة عالميًا أصبحت موجودة في مصر

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، أنه لا بد من تطعيم أكبر قدر ممكن من الكوادر الطبية قبل بدء العام الدراسي، خاصة وأنه ليس هناك أي قصور في توفير اللقاحات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كافة اللقاحات المتاحة عالميًا أصبحت موجودة في مصر وبكميات عالية تغطي أكبر قدر ممكن من المواطنين، موضحًا أن مصر الآن تُعد في قلب الموجة الرابعة وهناك زيادة في الإصابات.

مستشار الرئيس: هناك زيادة في أعداد إصابات كورونا في مصر

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أنه بالرغم من تزايد عدد الإصابات بكورونا، إلا أنه ليس هناك قفزات، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الإصابات كلما ارتفعت عدد الحالات التي تستدعى دخولها الرعاية المركزة أو المستشفيات، موضحًا أن عدد كبير من الحالات البسيطة والمتوسطة يجرى التعامل معها في المنزل دون الحاجة لدخول المستشفيات، فضلًا عن تكوين خبرات وقدرات لدى الكوادر الطبية للتعامل مع المرضى، وكذلك توافر المستلزمات وكافة الأدوية.

عوض تاج الدين: السعة الاستيعابية للمستشفيات في مصر ما زالت كبيرة

وأضاف«تاج الدين» أن كل ما يحتاجه المصاب أو المريض من علاج متوفر، فضلًا عن توافر كل الأجهزة التي يحتاجها المرضى في التشخيص والعلاج، موضحًا أن هناك احتواء كبير للموجة الرابعة ومتابعة لحظية لعدد الحالات المصابة، بالإضافة إلى توفير الأماكن المخصصة للعلاج وأجهزة التنفس الصناعي أو الأكسجين الطبي سواء الذي يُستخدم في المستشفيات أو ما يحتاجه المواطنين في المنازل، متابعا:«السعة الاستيعابية في المستشفيات ما زالت كبيرة».