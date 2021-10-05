يوم المعلم العالمي.. حملة لليونسكو للتوعية بدوره ومسابقة سنوية للنقابة

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى الاحتفال بـ «يوم المعلم العالمي»، والذي بدأ تدشينه والاحتفال به دوليا في 5 أكتوبر من كل عام منذ 1994 أي قبل نحو 27 عاما، للاحتفال بتوقيع على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، كما يتضمن فكرة الاحتفال بهذا اليوم توصية لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وتشمل ظروف عملهم والتوظيف والتدريب، بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

يوم المعلم العالمي

ومن بين الأهداف التي تم تدشينها في يوم المعلم العالمي ضرورة تحسي أوضاع المعلمين في العالم، كما تنظم اليونسكو ومنظمة التعليم الدولية (EI) حملة كل عام للتوعية بدور المعلم في تنمية الطلب والمجتمع للمساعدة في إعطاء العالم فهمًا أفضل للمعلمين والدور الذي يلعبونه في تنمية الطلاب والمجتمع.

وقبل 4 أعوام طرحت اليونسكو موضوع «تمكين المعلمين» خلال يوم المعلم العالمي 2017 وتطرق الموضوع لأوضاع العاملين في التعليم العالي أي أعضاء هيئة التدريس، بينما تبنت المنظمة في عام 2018 موضوع «الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل»، كما تحتفل أكثر من 100 دولة باليوم العالمي للمعلم ويقيم كل منها احتفالاته الخاصة.

نقابة المعلمين

بدوره هنأ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع معلمي مصر بمناسبة عيد المعلم أو يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، والذي يوافق اليوم الثلاثاء، موضحا في بيان عنه أن «يوم المعلم»، حدثا خاصا لتقدير العطاء الذي يقدمه أصحاب رسالة تربيه الأجيال، واحتراما لدور المعلم في تنشئة الأجيال ومدهم بالمعرفة والخبرات.

مسابقة المعلمين

وأعلن الزناتي أن نقابة المهن التعليمية بصدد تنظيم مسابقة سنوية سوف تعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، لتكريم المتميزين وأصحاب التجارب الملهمة من المعلمين لطلابهم، للتشجيع على الاجتهاد في أداء رسالة تعليم وتربية الأجيال.