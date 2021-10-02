عجز أعداد المعلمين يصل البرلمان.. نائب يعتبره إهانة..وآخر: أزمة مفتعلة

كشف النائب أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، عن وجود عجز في أعداد المعلمين بكثير من المدارس، قائلًا: «هذا الأمر يشكل عائقًا كبيرًا في سير العملية التعليمية، ولا يتماشي مع خطوات الدولة لتطوير التعليم».

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتقدم بطلب احاطة عما يجري داخل أروقة وزارة التربية والتعليم؛ وخاصة مع تدني العملية التعليمية بالمدارس والقرارات الأخيرة التي تتخذ بخصوص المعلمين.

قرار التطوع «إهانة للمعلمين»

واعتبر المقرحي، أن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتها لمعلمين متطوعين بمقابل 20 جنيهًا للحصة، يمثل «إهانة للمعلمين ولا يليق مطلقًا بمعلمي الدولة المصرية».

وتساءل المقرحي عن آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة والتي من شأنها الاهتمام بالمعلمين ورفع أجورهم والذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، مؤكدًا «أنه كان من الأولى النظر إلى الـ36 ألف مدرس غير المعينين التي وعدهم الوزير بتعيينهم في حين تعاني الوزارة من وجود عجز وحاجة للتعيين».

معلمون مرحبون بالتطوع

ومن ناحية أخرى، قال النائب عمر الغنيمي، إنه تقابل مع مجموعة من شباب المعلمين والمرحبين جدًا بفكرة التطوع بمقابل هذا المبلغ أو دونه والذين بدورهم وصفوا الأزمة بأنها «أزمة مفتعلة» على السوشيال ميديا.

وأضاف الغنيمي، لـ«الوطن»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في مستهل الانعقاد الثاني لمعرفة آخر مستجدات وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت مسبقًا خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية وذلك بتقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية.